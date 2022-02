AQUAtoll-Sanierung teurer als gehofft

per Mail teilen

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wird über das sanierungsbedürftige Freizeitbad AQUAoll diskutiert. Es gibt drei Varianten zur Auswahl. Ende April soll über die Sanierung im Gemeinderat entschieden werden. Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) hält diese kostspielige Sanierung jedoch für nicht vertretbar. Man müsse die finanzielle Situation der Stadt betrachten. Es gehe bei der Vollsanierung um mindestens 38 Millionen Euro plus jährlich laufende Kosten. Nüchtern betrachtet müsse man sagen, dass sich diese Stadt das nicht mehr leisten kann, so Hertwig weiter. Wird gegen die Sanierung entschieden, wird das Bad wohl kurzfristig geschlossen. Dann werden die deutlich kostengünstigeren Bad-Alternativen besprochen.