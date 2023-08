Aquaplaning: Die A81 bei Weinsberg bleibt bei Nässe gefährlich

per Mail teilen

Bei Aquaplaning, wie es oft auf der A81 bei Möckmühl vorkommt, sollen wir die Kupplung treten und geradeaus lenken. Was aber ist mit E-Autos und Automatikfahrzeugen?

Entlang der A81 zwischen Weinsberg (Kreis Heilbronn) und der bayerischen Grenze warnen insgesamt zehn Schilder vor Aquaplaning. Insbesondere die Strecke bei Möckmühl gilt als besonders gefährlich. Trotzdem unterschätzen hier immer wieder Menschen die Gefahr bei Nässe. Wer aufschwimmt, sollte Ruhe bewahren, den Fuß vom Gas nehmen und sich auf die Lenkung konzentrieren, rät Julian Häußler vom ADAC.

E-Autos: Behutsam vom Gas

Bei Autos mit Handschaltung empfiehlt er, die Kupplung zu treten. Bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe oder E-Autos sollte auf keinen Fall die Fahrstufe verändert werden, so Häußler. "Bei E-Autos ist es zudem wichtig, behutsam und nicht ruckartig vom Gas zu gehen, da sonst die Motorbremse zu stark eingreift. Plötzliches Gasgeben oder Bremsen ist genau das Falsche", meint Häußler.

Welche Rolle spielt das Gewicht beim Aquaplaning?

Das Gewicht habe bei Aquaplaning nur einen geringen Einfluss, sagt Häußler. Viel entscheidender sei die Geschwindigkeit. Je höher, desto größer die Gefahr. Lkws seien weniger betroffen, da diese langsamer und mit mehr Reifen, also möglicher Kontaktfläche zur Fahrbahn, unterwegs seien. Schwere Autos wie SUV seien also nicht pauschal weniger von Aquaplaning betroffen, so Häußler.

Wenn ein Streckenabschnitt bei Nässe zum Beispiel auf Tempo 80 begrenzt sei, hieße dies nicht, dass man mit 80 Kilometer pro Stunde auf jeden Fall sicher durchkomme, mahnt Polizeisprecherin Petra Rutz. Angepasste Geschwindigkeit bedeute laut Gesetz: "den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung" angepasst. Dies kann also durchaus langsamer als die zulässige Höchstgeschwindigkeit sein.

ABS, ESP und Allrad richten bei Aquaplaning wenig aus

Zwar seien Fahrzeuge immer sicherer geworden, schwimmen aber alle vier Reifen auf, könnten Systeme wie ABS, ESP oder Allrad wenig ausrichten, erklärt der ADAC-Sprecher Julian Häußler. Entscheidender seien bei der Prävention deshalb Reifen mit guten Eigenschaften bei Nässe, auch der richtige Reifendruck und genügend Profiltiefe. Der ADAC empfiehlt bei Sommerreifen mindestens drei Millimeter, bei Winterreifen vier.

Mehr Spurrillen durch den Klimawandel

Schon beim Bau wird bei Autobahnen darauf geachtet, dass Wasser möglichst schnell abfließen kann. Dennoch sammelt es sich immer wieder in Spurrillen und Verdrückungen. Diese werden laut ADAC in den kommenden Jahren noch verbreiteter auftreten. Denn zum einen nimmt der Schwerlastverkehr weiter zu, zum anderen werden die Beläge durch lange Hitzeperioden aufgeweicht. Der ADAC geht davon aus, dass dies in Zukunft für viele zusätzliche Baustellen sorgen wird.