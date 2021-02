Die Stadt Bad Mergentheim wünscht sich eine dezentrale Test-Strategie vor Ort in den Kitas und Schulen. Genug Tests gibt es in Heilbronn-Franken - für alle, so der Landesapothekerverband.

Tests direkt in den Schulen und Kitas sind der pragmatischste Weg, sagt ein Sprecher der Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Dafür könnten in den Einrichtungen eigens Mitarbeiter professionell geschult werden, die dann unkompliziert die Tests durchführen sollen.

Möglichkeit mobiler Impfteams

Sei vom Personal niemand bereit, die Corona-Tests vor Ort selbst durchzuführen, so werde auch über mobile Testteams nachgedacht. Zwar gibt es für Testungen in den Einrichtungen derzeit noch rechtliche Hürden, so der Stadtsprecher, dennoch sei er zuversichtlich. Denn es sei zumindest zulässig, dass Tests nicht nur in Apotheken oder speziellen Zentren durchgeführt werden.

Kein Engpass bei Corona-Schnelltests in Apotheken

Derweil gibt der Landesapothekerverband bei Corona-Schnelltests in der Region Heilbronn-Franken Entwarnung. Es sollte nicht zu einem Engpass kommen.

In Heilbronn-Franken gebe es in den Apotheken wahrscheinlich genug Tests SWR

Er sei zuversichtlich, zusammen mit den Arztpraxen eine flächendeckende Versorgung zu erreichen. Das sagte Regionalvorsitzender Rouven Steeb dem SWR. Doch vor allem die personellen Anforderungen seien groß.

"So schlecht ist die Situation gar nicht, dass wir nicht eine Flächendeckung hinbekommen würden." Rouven Steeb, Regionalvorsitzender Landesapothekerverband

Zuvor hatte der Landesverband vor Engpässen bei der Kapazität gewarnt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Dienstag kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 1. März angekündigt. Mittlerweile seien genug am Markt verfügbar, so der Gesundheitsminister.

Umsetzung der Schnelltests für alle sei "sportlich"

Diese Aussage sei "etwas überraschend gekommen", so Steeb. "Und auch der zeitliche Vorlauf ist sicherlich sportlich. Aber gerade auch in unserer Region gibt es doch immer wieder einige Apotheken, die Tests anbieten."

In wenigen Tagen, nach den Faschingsferien, sollen Schulen und Kitas wieder öffnen. Nach einem Konzept der baden-württembergischen Landesregierung sollen Beschäftigte an Schulen und Kitas zwei kostenlose Schnelltests pro Woche in der Arztpraxis oder in der Apotheke machen können.

Spitzengespräch der Landesregierung

Nicht nur deswegen will sich die baden-württembergische Landesregierung mit den Kommunalverbänden und Hilfsorganisationen beraten. Auch die kostenlosen Schnelltests für alle sollen dabei Thema sein.