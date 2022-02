Die meisten Apotheken bieten keine Corona-Impfung an

Seit Dienstag dürfen auch Apotheker gegen Corona impfen. Eine nicht repräsentative SWR-Umfrage in der Region Heilbronn-Franken hat ergeben, dass viele Apotheker jedoch vorerst nicht impfen wollen. So auch Ulrich Breit von der Schwäbisch Haller Löwen-Apotheke, der sagt, die Arztpraxen hätten das Impfen bislang gut gestemmt. "Die Ärzte rufen gar nicht alle Impfstoffe ab, die sie abrufen könnten", sagte Breit dem SWR. "Wir könnten deutlich mehr liefern. Das ist ein klares Zeichen, dass genügend Impfkapazitäten da sind." Damit sei das Impfen in den Arztpraxen gut aufgehoben. Wenn es Notfälle gebe, seien in Arztpraxen gleich Experten vor Ort, die Ärzte könnten gleich reagieren. "Aus dem Grund ist es in den Arztpraxen aktuell hervorragend untergebracht", so Breit.