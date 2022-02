Heilbronn-Franken: Wenige Apotheken planen Impf-Angebot

Die meisten Apotheken in Heilbronn-Franken wollen nicht gegen Corona impfen. Ab kommendem Dienstag wäre das möglich - doch es fehlt an einigem. Hinzu kommt: Die Impfzahlen gehen zurück.

Apotheken haben in der Pandemie schon so einiges geleistet: Produktion von Desinfektionsmittel Anfang 2020, die Durchführung von Corona-Tests, die Digitalisierung von Impfzertifikaten - und jetzt auch noch Impfungen? Die meisten winken ab. Auch der Chef der Schwäbisch Haller Löwen-Apotheke, Ulrich Breit.

"Aktuell ist der Bedarf nicht da. Die Ärzte kommen ganz gut ohne uns zurecht."

Kaum ein Apotheker sieht Bedarf

Breit spricht vielen seiner Kollegen aus Heilbronn-Franken aus der Seele. Ob aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), Künzelsau oder Öhringen (jeweils Hohenlohekreis), kaum einer sieht den Bedarf, als Apotheker zu impfen. Es gebe derzeit genügend Impfstoff, heißt es unisono, der aber teilweise gar nicht verimpft werden könne, da die Impfzahlen zurück gehen. Apotheken als Impfstoff-Lieferanten haben da den Überblick.

Hinzu kommen bei so manchem rechtliche Bedenken, vieles sei noch zu unklar, zum Beispiel: Wer haftet bei Impfschäden? Ärzte seien da deutlich besser abgesichert. Zudem können diese eine Impfung auch an Fachpersonal delegieren. Ein Apotheker, so sagen einige, haben diese Möglichkeit nicht. Auch die entsprechende Digitalisierung stellen viele in Frage.

LAV: Digitalisierung bis Ende der Woche sicher

Dazu sagte ein Sprecher des Landesapothekerverbandes (LAV) Baden-Württemberg dem SWR Studio Heilbronn, dass die entsprechende Verbindung bis Ende der Woche, spätestens kommenden Montag, sichergestellt sei. Diese laufe wie die Digitalisierung der Impfzertifikate und damit sei jede Apotheke schon mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) als Meldestelle verbunden.

Kristian Rudolph in der Spitzweg Apotheke in Heilbronn-Sontheim (Archiv) SWR

Apotheken sind die "Eier legenden Wollmilchsäue der Politik"

Einer, der vorbereitet ist, aber erst mal auch keine Nadel zückt, ist Apotheker Kristian Rudolf. Der Chef der Heilbronner Spitzweg-Apotheke ist von der Landesapothekerkammer (LAK) Baden-Württemberg frisch geschult worden. Damit gehört er zu rund 700 Apothekerinnen und Apothekern landesweit, die jetzt impfen dürften, bestätigt die LAK. Derzeit stehen noch zehn Schulungen mit jeweils 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus, so die LAK, und fast jede Schulung war beziehungsweise ist ausgebucht.

"Der Apotheker ist die neue Wunderwaffe der Politik, die 'Eier legende Wollmilchsau'. Wir testen, machen Impfzertifikate und liefern den Impfstoff an die Ärzte."

Offenbar stehen weitere Schulungen an, Interessierte kommen aus dem ganzen Land. Inwiefern sich diese Apotheken dann tatsächlich auch am Impf-Geschehen beteiligen, kann auch bei der LAK niemand zweifelsfrei beantworten. Dazu müsse man erst mal noch den Start abwarten, hieß es.

Platzmangel in vielen Apotheken

Dieser Start wird allerdings ohne den Heilbronner Apotheker Rudolf stattfinden. Auch er sieht keinen Bedarf, zusätzlich fehlt es an Platz - Rudolf müsste extra Impf-Räume anmieten. Auch dabei geht es Rudolf wie vielen anderen: Den meisten Apotheken fehlen entsprechende Räume, um zu impfen. Während Arztpraxen entsprechend ausgerüstet sind, haben Apotheken derzeit schon mehr Platzverbrauch durch Test-Auswertungen.

Apotheken sind die "Wunderwaffe der Politik", meint Kristian Rudolf (Symbolbild) SWR

Schulung beim Arzt und der LAK

Hans-Joachim Till aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) aber hat den Platz. Er will als Apotheker impfen, fühlt sich rechtlich in einem sicheren Rahmen, ein Arzt hat seine Praxis im selben Haus.

Bei einem Arzt hat er sich schon alles zeigen lassen, die Schulung bei der Landesapothekerkammer folgt schnellstmöglich - und Till sieht durchaus Bedarf in seiner Umgebung.

"Wir im Main-Tauber-Kreis haben eine sehr niedrige Impfquote im Landesvergleich. Und in unseren Testzentren haben sehr viele Menschen auch nach einer Impfung gefragt."

Aber auch Till wird nicht schon ab kommender Woche impfen, es wird noch dauern. Letztendlich ist er aber bereit - wie viele andere Apotheker in Heilbronn-Franken - sollte es tatsächlich wieder nötig werden.

Bei Bedarf stehen Apotheken Heilbronn-Franken zum Impfen bereit - ansonsten zücken wenige die Nadel (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | David Inderlied

LAK plant Apotheken-Suchportal

Wer sich lieber in der Apotheke seines Vertrauens, statt beim Hausarzt oder im Impfzentrum gegen Corona impfen lassen möchte, kann sich bald im Internet schlau machen. Die LAK plant ein Suchportal. Das soll in der kommenden Woche online gehen, hieß es bei der LAK auf SWR-Anfrage. Es könne aber dauern, da die impfenden Apotheken erst jetzt aufgerufen würden, sich dort einzutragen.