Corona-Tests und Impfzertifikate sind bei einigen Apotheken zu wichtigen Standbeinen geworden, um die gestiegenen Kosten zu decken. Die Gewinnspanne bei Medikamenten schrumpft.

Gestiegene Kosten und Pläne der Politik treiben Apothekerinnen und Apothekern Sorgenfalten auf die Stirn. Etwa die Tariferhöhung zu Jahresbeginn für angestellte Apothekerinnen und Apotheker, aber auch die gestiegenen Energiepreise gehen an der Branche nicht vorbei. Zudem plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Apothekenabschlag zu erhöhen. Offenbar sind bei einigen Apotheken Corona-Tests und Impfzertifikate jetzt zu wichtigen Standbeinen geworden.

Apotheker Kristian Rudolph rechnet vor

In Heilbronn-Sontheim steht die Spitzweg-Apotheke. Sie ist gut besucht. Apotheker Kristian Rudolph hat rund 25 Angestellte. Er hat viel investiert, in eine PCR-Testmaschine für das Labor, in ein vollautomatisches Medikamentenlager und in neue Maschinen, um Medikamente zum Beispiel fürs Pflegeheim vorzuportionieren. Sorgen macht ihm unter anderem der Plan von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, den Apothekenabschlag zu erhöhen. Das würde bedeuten, dass die Apotheken den öffentlichen Krankenkassen einen höheren Rabatt gewähren. Dadurch würden sie in der Folge pro Medikamentenschachtel 0,23 € weniger verdienen. Das komme zur Unzeit, so Rudolph, weil die Kosten gerade davongaloppierten.

Sein Plan für den Apothekenabschlag sorgt bei den Apothekern für Sorgenfalten. EPA

Probleme macht auch die Konkurrenz

Besonders zu Buche schlägt bei den Kosten die Tariferhöhung zu Jahresbeginn von gut 20 Prozent für die angestellten Apothekerinnen und Apotheker, sagt Chef Rudolph. Im Vergleich zur Konkurrenz können die Apotheken dennoch nicht mithalten. Krankenkassen oder auch Pharmaunternehmen werben nicht nur mit guten Gehältern, sondern auch mit geregelten Arbeitszeiten ohne Notdienste.

"Das E-Rezept ist ein weiterer Brandbeschleuniger."

"Wenn der Kunde das E-Rezept auf dem Handy hat, bestellt er mit einem Wisch bei der Versand-Apotheke", klagt Rudolph. Dann werde es für die öffentliche Apotheke immer knapper, obwohl diese in der Corona-Krise bewiesen habe, dass sie ein wichtiger Bestandteil im Management dieser war und immer noch ist.

Im Moment wenig los in den Apotheken

Momentan kommen wegen der Sommerferien, der hohen Temperaturen und dem neuen Eigenanteil weniger Menschen zu den Corona-Tests in die Apotheken. Das wird sich zum Herbst wieder ändern, hofft Rudolph. Dann seien Einnahmen für das Ausstellen der Impfzertifikate, Corona-Tests und Corona-Impfungen fest eingeplant.

Worauf müssen sich Kundinnen und Kunden gerade einstellen?

Wer zur Zeit in eine Apotheke geht, muss womöglich mit Lieferengpässen bei Paracetamol-Produkten für Kinder rechnen. Die Inflation spüren die Kundinnen und Kunden in der Apotheke weniger. Denn bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten sind die Preise per Gesetz geregelt. Bei den freiverkäuflichen Produkten hielten sich die Preissteigerungen gerade im Rahmen, so Kristian Rudolph.

"Die goldenen Zeiten sind vorbei."

Kristian Rudolph fasst also für sich zusammen. Die "goldenen Zeiten sind vorbei". Für ihn bleibt die Hoffnung auf die Politik und dass sich die Zeiten wieder ändern.