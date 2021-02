per Mail teilen

In der Diskussion um kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger, fordert der Heilbronner Apotheker Dieter Harfensteller von der Politik zügig mehr Informationen und ein klares Konzept.

Kurzfristige Beschlüsse der Politik sorgten jedes Mal für Stress pur, so der Apotheker. Neben seinem Ladengeschäft in Heilbronn hat Harfensteller ein leerstehendes Modegeschäft angemietet, um dort Corona-Schnelltests durchzuführen. Viele Apotheken hätten solche räumlichen Möglichkeiten wie er jedoch nicht.

"Bis jetzt ist nur klar, dass irgendwie, für irgendwelches Geld oder auch nicht, irgendwer getestet wird. Alles andere ist noch völlig unklar. Wie das mit dieser kostenlosen Ankündigung von Spahn laufen soll, weiß kein Mensch." Dieter Harfensteller, Apotheker Heilbronn

Der Apotheker setzt große Hoffnungen in Schnelltests für den Heimgebrauch. Diese könnten eine Entlastung für Teststationen bringen. Vor allem Lehrer und Erzieher sollen künftig zweimal pro Woche auf Corona getestet werden, vorzugsweise in Apotheken und Arztpraxen.

Bereits viele Tests durchgeführt

Seit Mitte Januar bietet Dieter Harfensteller in seiner Apotheke Corona-Schnelltests an. Ein solcher Test kostet 39 Euro. Am Ende stellt die Apotheke ein sogenanntes "Ergebnisprotokoll Antigentestung" aus, mit Stempel und Unterschrift. Einige Hundert Test hat der Apotheker mit seinem Team bereits durchgeführt. Testen lassen sich zum Beispiel Saisonarbeiter oder Familienangehörige, die Personen aus Risikogruppen besuchen möchten.