Apfelernte in Weinsberg mit Einbußen

Landwirte in der Region Heilbronn-Franken erwarten in diesem Jahr eine geringere Apfelernte als im vergangenen Jahr. Dies war nach dem Blütenfrost im Frühjahr bereits absehbar und auch sonst war die Witterung nicht optimal, so der Obst- und Gemüsebauer Andreas Frank aus Weinsberg-Gellmersbach (Kreis Heilbronn). Im Kernobst werde es weniger Ertrag geben als im vergangenen Jahr, etwa 15 Prozent Einbußen. Nichtsdestotrotz sind die Obstbauern laut Frank "dennoch zufrieden", die Ernte werde "vernünftig ausfallen".