Die Apfelernte läuft auf Hochtouren. Schöne Früchte, super Qualität, aber weniger als im letzten Jahr. Das ist das Fazit von Obstbauer Albrecht Rembold aus dem Hohenlohekreis.

Bei den Apfelbaubetrieben in der Region geht es derzeit rund, so auch auf dem Obsthof Rembold in Öhringen-Baumerlenbach (Hohenlohekreis). Mit dem bisherigen Verlauf der Ernte sei er zufrieden, sagt Betriebsleiter Albrecht Rembold. Er bewirtschaftet über 27 Hektar Fläche mit Apfelbäumen.

Weniger Ertrag, aber die Qualität stimmt

Die Ernte sei etwas geringer ausgefallen als im vergangenen Jahr, das sei aber so üblich, sagt er. So viel wie im Vorjahr sei nicht normal, da sei die Apfelernte in ganz Europa sehr groß gewesen. Wie bei den Birnen gibt es aber bei den Äpfeln die Alternanz im Ertrag: Wenn sich Bäume in einem Jahr verausgaben, gibt es weniger Reservestoffe für das nächste Jahr. Dadurch gebe es dann eine deutlich geringere Ernte - die Qualität sei aber sehr gut.

Die Verbraucher können sich freuen über knackige, aromatische Äpfel.

Bisher mehr Regen als im Durchschnitt

Insgesamt sei es wettertechnisch ein durchschnittliches Jahr gewesen mit viel Regen, auch wenn der nicht immer dann gekommen sei, wenn man es erhofft hatte. Bei der Niederschlagsmenge, gemessen auf Rembolds Hof, sei man bereits nah dran am jährlichen Durchschnitt. Allerdings habe das Jahr noch fast drei Monate. Da sei noch genug Potential, dass es sogar ein sehr nasses Jahr werden könnte.

Die Bäume hätten zwischenzeitlich immer wieder ein bisschen Stress durch das Wetter gehabt, zuletzt vor rund zwei Wochen. Das sei aber normal. Als Landwirt arbeite man eben in der Natur, so Rembold. Damit zu rechnen, "nächstes Jahr fünf Prozent Gewinnzuwachs, wie in der Industrie", das funktioniere als Landwirt nicht.

Verbraucher bestimmen die Apfelsorten

Anpassungen an Wind und Wetter seien zum Beispiel durch Hagelnetze möglich. Die verringerten gleichzeitig auch die Gefahr von Sonnenbrand. Apfelsorten wiederum an Trockenheit anzupassen, sieht er als schwierig an. Denn letztlich bestimme eben auch der Verbraucher, was gepflanzt wird. Bessere Ansätze wären da Humus- oder Mulchwirtschaft.

Der Verbraucher kauft eben doch gerne Elstar, Braeburn, Gala und Jonagold, Fuji und Pink Lady.

Hagelnetze, wie hier im Hintergrund, können vor Witterungseinflüssen wie Hagel oder Sonnenbrand schützen. im Vordergrund ein Apfel der Sorte Gala, eine der beliebtesten Sorten. SWR Ingemar Koerner

Ernte noch bis November

Vor allem die Sorte Elstar sei der Renner, eine etwas säuerliche Sorte, sagt Rembold. Wer es etwas süßer mag, sollte zu Gala greifen, Jonagold wiederum sei besonders saftig. Bei Elstar ist die Ernte bereits abgeschlossen, Gala folge als nächstes. Für die Sorte Braeburn gehe die Ernte erst in rund eineinhalb bis zwei Wochen los. Bis November herrsche Hochbetrieb bei ihm auf dem Hof.