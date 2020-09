per Mail teilen

Lese und Ernte sind in vollem Gange - nach und nach kommen auch die Äpfel von den Bäumen: Gerade am Wochenende sieht man Autos und landwirtschaftliche Fahrzeuge mit den süßen Früchten beladen durch die Staßen fahren. Ein Teil davon landet beim Familienunternehmen Gunkel in Heilbronn. SWR-Reporterin Nicole Heidrich war bei der Apfelannahme dabei.