In Künzelsau-Belsenberg (Hohenlohekreis) werden in diesem Jahr wieder Äpfel gesammelt, damit sie nicht unnötig kaputt gehen. Die Obstsammler erhalten Gutscheine für Apfelsaftschorle.

Einerseits sollen die Äpfel auf den städtischen Streuobstwiesen nicht verfaulen, sondern genutzt werden. Andererseits soll Kindern der Wert der Lebensmittel vermittelt werden.

Kinder sammeln mehrere hundert Kilo Äpfel auf Schukowski Hust, Stadt Künzelsau

Sammelkosten wären zu teuer

Grundsätzlich könnte die Stadt die Äpfel auch sammeln lassen und verkaufen, das wäre jedoch ein Minusgeschäft, weshalb die Stadt die Äpfel zum Beispiel auf dem zukünftigen Neubaugebiet "in den Hälden" jedem zur Verfügung stellt. Wer die Äpfel nicht braucht, kann sie vor Ort abgeben und erhält dafür Gutscheine für Apfelsaftschorle. Die gesammelten Äpfel werden dann verwertet.

Äpfel werden aufgelesen und von den Bäumen gerüttelt Schukowski Hust, Stadt Künzelsau

"Wir wollen jetzt auch Apfelsaft pressen im Kindergarten. Das die Kinder auch sehen, wie der Saft unten heraus kommt. Das muss man ja sehen, schmecken und erleben." Daniela Haier, Erzieherin

Schulen und Kinder helfen mit

Im vergangenen Jahr wurden in Künzelsau-Belsenberg rund 650 Kilogramm Äpfel gesammelt, das wurde in diesem Jahr bereits fast am ersten Tag der Aktion erreicht. Viele Helfer sind nicht zum ersten Mal dabei, so wie die Schüler der Klasse 6c der Georg Wagner Schule in Künzelsau.

"Es ist einfach cool, daraus kann man so viel machen." Teilnehmende Schülerin

Bereits am Ersten von zwei Tagen, wurden laut Stadt rund 600 Kilogramm Äpfel gesammelt Schukowski Hust, Stadt Künzelsau

Schulklasse hatte Idee zur Aktion

Ideengeber für die Apfelsammelaktion war im letzten Jahr eine Schulklasse aus Künzelsau, die Schülerinnen und Schüler wollten zur Erntezeit etwas praktisches machen. Die Stadt überlegte sich dann noch die Apfelsaftaktion als Belohnung dazu.