Pflegende Angehörige immer größerer Belastung ausgesetzt

Die Pflegebedürftigkeit älterer Menschen nimmt weiter zu, wie eine Statistik der AOK Heilbronn-Franken zeigt. Damit einher gehe eine enorme Belastung für die Pflegenden, heißt es weiter.

Rund 10 Prozent der Pflegenden geben Job auf

Im Kreis Heilbronn und dem Stadtgebiet sei die Zahl der Pflegebedürftigen in den vergangenen fünf Jahren um rund ein Drittel gestiegen. Das belaste die pflegenden Angehörigen enorm, wie eine repräsentative Umfrage zeigt. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, weniger Zeit für Hobbys oder Freunde zu haben, knapp zehn Prozent hängten sogar den Job an den Nagel, um ihre Angehörigen pflegen zu können. Die Krankenkasse bietet daher Beratungen rund um das Thema Pflege an.