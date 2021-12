Klinik-Karte der AOK für Operationen

Die AOK Heilbronn-Franken hat im Internet eine Karte mit allen Kliniken veröffentlicht, die bei Risiko-Operationen gewisse Standards erfüllen. Danach dürfen acht Kliniken in der Region Kniegelenke ersetzen, darunter drei Häuser im Main-Tauber-Kreis sowie Kliniken in Öhringen (Hohenlohekreis), Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), Schwäbisch Hall, die SLK-Kliniken in Bad Friedrichshall und die Vulpius-Klinik in Bad Rappenau (beide Kreis Heilbronn). Das Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen der SLK-Kliniken darf als einziges in der Region Eingriffe an der Speiseröhre vornehmen. Mit der Online-Karte soll Patienten vor Operationen eine bessere Orientierung ermöglicht werden, denn gelistet wurden nur Kliniken, die eine Mindestanzahl an OPs in diesen Bereichen durchführen.