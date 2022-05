AOK-Beschäftigte spenden Lohn für Ukraine-Hilfe

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine löst auch bei den Beschäftigten der AOK Baden-Württemberg große Hilfsbereitschaft aus: Sie wollen den Opfern zur Seite stehen und haben im April freiwillig 10.599,50 Euro von ihrem Arbeitslohn gespendet. Sechs Projekte in Baden-Württemberg, die sich um die geflüchteten Menschen aus Osteuropa kümmern, werden unterstützt. Dazu zählt der Arbeitskreis Asyl Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), welchem ein Scheck in Höhe von 1.700 Euro übergeben wurde. Die Spende könne gleich steuermindernd vom Gehalt abgezogen werden, heißt es in einer Mitteilung der AOK Heilbronn-Franken. Die Arbeitslohnspende sei so ein unkomplizierter Weg für schnelle und unbürokratische Spenden.