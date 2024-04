In Rot am See gibt es am Donnerstag eine Verkehrsschau des Landratsamts Schwäbisch Hall. Hintergrund sind Beschwerden von Anwohnern aus Brettenfeld über die Verkehrsbelastung.

Seit Februar wird die Ortsdurchfahrt von Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) generalsaniert und ist voll gesperrt. Die Anwohner im Teilort Brettenfeld ächzen und stöhnen seitdem, denn ein Großteil des Ausweichverkehrs sucht sich einen Weg durch den kleinen Ort, anstatt die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen. Offizielle Umleitung zu lang Bis zu 2.400 Fahrzeuge zählen die Brettenfelder Anwohner pro Tag, 40 Prozent davon seien Lkw, doppelt soviele wie vor der Sperrung der B 290 im Ortskern von Rot am See. Einige Autofahrer mit Ortskenntnis sind dabei, aber auch Navigationsgeräte zeigen diesen kurzen Weg der Baustellenumfahrung für Ortsfremde an. Die offizielle Umleitung über den Teilort Brettheim ist so weitläufig, dass weit über 22 Kilometer Umweg gefahren werden müssten. Ortsdurchfahrt Rot am See bleibt mindestens bis Sommer 2025 Baustelle. SWR Anwohner verunsichert, der Lärm nervt Die Straße in Brettenfeld ist teilweise so schmal, das Lkw kaum aneinander vorbeikommen, Bürgersteige und Bankette werden befahren. Die Anwohner fühlen sich verunsichert, haben Sorge um ihre Kinder und der Lärm nervt. Weit über 100 Bürgerinnen und Bürger haben unterschrieben, fordern deshalb Tempo 30 und hoffen auf eine Gewichtsbeschränkung für Lkw. Auf Forderung der Anwohner hat das Landratsamt schon eine Baustellen-Ampel an der engsten Stelle der Straße installiert, damit sich die schweren Lkw wenigstens dort nicht begegnen. Das reicht den Betroffenen aber nicht. Bei der Verkehrsschau soll erneut geprüft werden, ob die Forderungen der Anwohner gerechtfertigt sind.