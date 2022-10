Rechtsanwalt wegen gewerbsmäßiger Untreue vor Gericht

700.000 Euro in die eigene Tasche

Um veruntreute 700.000 Euro ging es am Freitagvormittag am Landgericht Heilbronn. Der angeklagte Rechtsanwalt zeigte am ersten Prozesstag Reue.

Am Landgericht Heilbronn hat am Freitagmorgen ein Prozess begonnen, bei dem sich ein Rechtsanwalt aus Heilbronn der gewerbsmäßigen Untreue verantworten muss. Der Rechtsanwalt soll von Februar 2018 bis Februar 2020 fast 700.000 Euro für sich behalten haben, die einem Versicherungskonzern, den er vertrat, zugestanden hätten. Er hatte die Regressansprüche zuvor ausgehandelt. Der Mann soll die Beträge für das Unternehmen überwiesen bekommen haben, sie dann geleugnet oder verschwiegen und später an sich selbst weitergeleitet haben. Angeklagter voller Reue Zu Beginn des Prozesses am Freitagmorgen zeigte sich der 38-jährige Angeklagte voller Reue. Er gestand und bat sowohl bei seiner Kanzlei als auch beim geschädigten Versicherungskonzern um Entschuldigung. Vor allem die Zeit während der zehntägigen Untersuchungshaft habe ihm Zeit gegeben, sein Verhalten zu reflektieren. Dem geschädigten Konzern erstattete der Rechtsanwalt bereits Schäden, dafür veräußerte er eine Immobilie, nahm Schulden im sechsstelligen Bereich bei Familie und Freunden auf. Dem Strafprozess wegen gewerbsmäßiger Untreue hängt auch eine Adhäsionsklage an. Dort wird der zivilrechtliche Anspruch des Versicherungskonzerns geklärt. Ein Urteil wird Ende Oktober erwartet.