Heilbronner Antidiskriminierungsstelle behält städtischen Zuschuss

In Heilbronn wird es weiterhin eine Antidiskriminierungsstelle geben. Die Stadtverwaltung wird die Stelle auch 2024 bezuschussen. Dem Gemeinderatsbeschluss war eine hitzige Debatte vorausgegangen.

Der Zuschuss der Stadt Heilbronn für die Antidiskriminierungsstelle (adi) ist für das kommende Jahr gesichert. In seiner Sitzung am Montag lehnte der Gemeinderat mehrheitlich die Haushaltsanträge von CDU, FDP, AfD und PRO ab, die städtische Kofinanzierung in Höhe von 10.000 Euro zu streichen.

Stadtverwaltung steht hinter Antidiskriminierungsstelle

Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) stellte sich in der Debatte hinter die adi und betonte: "In unserer bunten und vielfältigen Gesellschaft ist eine Antidiskriminierungsstelle unverzichtbar. Hier geht es auch um die Verlässlichkeit der Stadt Heilbronn gegenüber unseren Partnern, dem Land und dem Landkreis Heilbronn. Die Frage, wie man die Arbeit der adi optimieren kann, werden wir gemeinsam mit diesen besprechen."

Rund eine Stunde lang hat der Gemeinderat in seiner Sitzung das Für und Wider der adi-Bezuschussung diskutiert. Vier Gemeinderatsfraktionen hatten scharfe Kritik an der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle geübt. Sicher könne man die adi noch verbessern, doch eine Stadt wie Heilbronn brauche eine solche Institution, sagte Sozialbürgermeisterin Agnes Christner: "Diskriminierung ist leider in unserem Alltag allgegenwärtig und deswegen brauchen wir eine Stelle, an die sich Betroffene wenden können. Das haben wir mit der Antidiskriminierungsstelle in unserer Stadt."

Nach Streichung der Zuschüsse wäre Antidiskriminierungsstelle nicht finanzierbar

Mirjam Sperrfechter, Geschäftsführerin des Stadt- und Kreisjugendrings Heilbronn, bei dem die Antidiskriminierungsstelle angesiedelt ist, ist erleichtert, dass der städtische Zuschuss erhalten bleibt. Denn ohne sei die Stelle nicht finanzierbar:

"Es hätte bedeutet, dass diese Stelle hier endet und dass man die Mittel verliert. Ich bin also erleichtert, aber auch ein bisschen entsetzt über die Argumente, die angeführt wurden und die zu einer möglichen Streichung hätten führen können."

Emotionale Diskussion um Faschings-Berliner-Deko

Unter anderem die FDP-Fraktion hatte scharfe Kritik an der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle geübt. Die adi würde den "moralischen Finger" erheben und mit "Belehrung und Umerziehung" agieren, so die FDP.

Für viel Wirbel hatte etwa die Diskussion um die Deko eines Faschings-Berliners gesorgt. Die Antidiskriminierungsstelle hatte Dekofiguren, die schwarze Menschen zeigen, als herabwürdigend angesehen. Mirjam Sperrfechter weist die Kritik zurück. Man könne solche Themen nicht ausschließen, die Standards kämen von Landesseite.

Die Antidiskriminierungsstelle ist Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen, die Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel aufgrund von Herkunft, Sprache, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung und Weltanschauung haben. Laut Auftrag wird die adi jedoch nur aktiv, wenn sie dazu von Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, aufgefordert wird. Sie wird vom Landessozialministerium mit 40.000 Euro finanziert. Neben der Stadt Heilbronn ist der Landkreis Heilbronn weiterer Geldgeber, ebenfalls mit 10.000 Euro.