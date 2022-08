Radeln gegen Akomkraft: Kernkraftgegner auf dem Weg nach Neckarwestheim

Eine Anti-Atom-Radtour ist am Samstag entlang des Neckars in Heilbronn-Franken unterwegs. Stopps gibt es am Kohlekraftwerk in Heilbronn und am Atomkraftwerk Neckarwestheim.

Drei Wochen auf dem Rad durch Süddeutschland und die Schweiz: Die Atomkraftgegner treten in die Pedale, um ihre Forderungen durchzusetzen - und zwar die Abschaltung der Atomkraftwerke. Eines der drei verbliebenen Atomkraftwerke am Netz in Deutschland ist Block II des Gemeinschaftskernkraftwerks (GKN) Neckarwestheim (Kreis Heilbronn). Auch hier gab es für die Radler am Samstag einen Stopp für eine Kundgebung. Zuvor ging es bei Heilbronn den Neckar entlang zum hiesigen Kohlekraftwerk. Überall werben die Atomkraftgegner für ihre Sache und eine schnelle Energiewende, heißt es von den Verantwortlichen.

Diskussion um Verlängerung der AKW-Laufzeiten

Im Zuge der Gas-Krise wurde in den vergangenen Wochen wieder über einen möglichen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Deutschland von Seiten der Politik diskutiert. In Neckarwestheim wäre das mit den derzeitgen Brennstäben laut Betreiberin Energie Baden-Württemberg (EnBW) lediglich wenige Wochen übers Jahresende hinaus möglich. Seit 2011 bereitet sich das Unternehmen auf die geplante Abschaltung des Atomkraftwerks Ende des Jahres vor. Die Brennelemente seien relativ weit abgebrannt, heißt es.

Die Teilnehmenden der Radtour demonstrieren derzeit gegen einen Streckbetrieb und eine mögliche Verlängerung der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke - und feiern nach eigenen Angaben das Aus der Atomkraftwerke in Deutschland:

"Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Für das Atomkraftwerk die Zeit ist abgelaufen und jeder Tag ist brandgefährlich."

In Neckarwestheim gibt es dennoch bestehende Kritik: Risse in den Rohren, die bei den vergangenen Revisionen entdeckt wurden, seien ein Sicherheitsrisiko, sagt Gottfried MAy-Stürmer, der schon seit über 30 Jahren für die BEwegung in Heilbronn kämpft. .

"Mehr als 350 Risse bisher und eine stark steigende Anzahl neuer Risse sprechen eine deutliche Sprache: [...] Es ist höchste Zeit, das AKW endlich abzuschalten."

Stresstest für verbliebenes Atomkraftwerk

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte einen Stresstest für den Block II des Atomkraftwerks Neckarwestheim angestoßen, um festzustellen, ob die Stromversorgung auch unter verschärften Bedingungen gewährleistet ist. Die letzte grundlegende Sicherheitsüberprüfung in Neckarwestheim war 2009. Eigentlich sind die Überprüfungen alle zehn Jahre fällig. In der Annahme, dass das Atomkraftwerk Ende des Jahres ohnehin vom Netz gehe, hat die EnBW aber keine mehr durchgeführ. Wenn Neckarwestheim II jetzt noch sechs bis acht Wochen länger laufen sollte, müsste wohl auch die Atomaufsicht zustimmen.

Die Protest-Radtour startete am 13. August im unterfränkischen Kahl am Main und soll nach 20 Etappen am 4. September in Freiburg enden. Die geht Tour insgesamt drei Wochen lang und führt nach Angaben der Verantwortlichen rund 2.400 Kilometer durch Süddeutschland und die Schweiz.