Nach Brand in Neuenstadt: Spendenaktion für die Opfer

Nach dem Dachstuhlbrand am Sonntag in Neuenstadt (Kreis Heilbronn) koordiniert die Stadtverwaltung jetzt eine Spendenaktion. Die Bereitschaft ist groß, so der Bürgermeister.

Plüschtiere, Kerzen, Blumen haben Passanten auf die Mauer vor dem Haus gesetzt. Ein Teddy hält ein Beileidsschreiben zwischen den Pfoten. Passanten kommen vorbei, halten inne. Neuenstadt trauert. Er sei selbst tief betroffen, sagt Bürgermeister Andreas Konrad (parteilos). Seit Anfang Dezember erst ist er im Amt. Und jetzt so ein Unglück. "Ich bin ja auch selbst Familienvater. Da fühlt man mit. Und die Situation ist jetzt sehr herausfordernd." Immer wieder kämen Menschen auf ihn zu, die den betroffenen Familien mit Sachspenden und Geld helfen wollen - deshalb jetzt auch die Spendenaktion. Informationen hat die Stadt Neuenstadt auf ihre Homepage gestellt, sie koordiniert. Anteilnahme in den sozialen Netzwerken groß Auch in den sozialen Netzwerken ist die Spendenbereitschaft groß. In verschiedenen Gruppen rufen Helferinnen und Helfer, selbst Unbeteiligte, zum Spenden auf. !!! SPENDENAUFRUF !!!



Lassen wir Weihnachten für den 8-jährigen Jungen nicht ausfallen.



Bei dem dramatischen Brand...Posted by Helfer vor Ort - Neuenstadt/Hardthausen/Langenbrettach on Monday, December 20, 2021 Eine Mutter, deren Kind mit den vierjährigen Zwillingen in den Kindergarten ging, richtete mit emotionalen Worten auf einer Plattform ebenfalls einen Spendenaufruf ein. "Als ich dann noch erfahren habe dass dabei 2 kleine Jungs ihr Leben verloren haben, hat es mir das Herz gebrochen. [...] Es ist kurz vor Weihnachten, ein junges Paar hat seine beiden Kinder verloren, liegt selbst schwer verletzt mit dem großen Bruder im Krankenhaus. [...] bitte helft mit!" Zwei Menschen sind bei dem Brand in einer Dachgeschosswohnung im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen. EinsatzReport24 Bild in Detailansicht öffnen Bei den Toten könnte es sich um zwei Kinder handeln. Bei dem Feuer wurden zudem drei Bewohner des Gebäudes im Alter von 29, 27 und 8 Jahren schwer verletzt. dpa Bildfunk Foto: Leonard Buchner Bild in Detailansicht öffnen Das betroffene Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. EinsatzReport24 Bild in Detailansicht öffnen Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Am Tag nach dem tödlichen Brand in Neuenstadt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Menschen haben Teddybären an der Unglückstelle abgelegt. Julian Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Neue Bleibe gesucht Die Familie der wohl bei dem Brand verstorbenen vier Jahre alten Zwillinge lag am Montag weiter im Krankenhaus. Vater, Mutter und der acht Jahre alte Bruder wurden bei dem Feuer schwer verletzt. Eine Nachbarin ist bei ihrem Sohn untergebracht, für eine weitere Familie sucht die Neuenstadter Stadtverwaltung jetzt eine neue Bleibe. Sie lebten derzeit in einer Pension auf sehr engem Raum, so Bürgermeister Konrad.