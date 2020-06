Rund 60 Menschen haben am Nachmittag laut Polizei an einer Anti-Rassismus-Kundgebung vor der Heilbronner Kilianskirche teilgenommen. Zur Demo lud die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" ein. Nach Angaben des Veranstalters kamen dazu weit über 100 Menschen. Im Mittelpunkt der Kundgebung stand dieses Mal vor allem das Thema Rassismus. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat Menschen weltweit berührt. Auch in Heilbronn wurden Plakate hochgehalten, auf denen stand: "Black Lives Matter". Unter anderem demonstrierten auch Kurden und Querdenker in Heilbronn. Die Polizei sprach am Nachmittag von einem friedlichen Verlauf.