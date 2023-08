per Mail teilen

Ab Freitagabend findet im Schlosspark in Bad Mergentheim zum dritten Mal das Fantasy-Festival ANNOTOPIA statt. Es werden rund 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Eine schräge Welt voller Magie verspricht das Fantasy-Festival ANNOTOPIA, das an diesem Wochenende zum dritten Mal in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) stattfindet. Los geht es am Freitagabend mit einem kleinen Warm-Up um 18:30 Uhr, bis Sonntag kann man dann Fantasy pur erleben.

Vom Dino über Orks bis hin zu Star Wars

Das Motto in diesem Jahr lautet "Deine Träume erwarten Dich!", wenn sich im Park des Residenzschlosses Dinosaurier, Figuren aus Star Wars, Feen, Elfen, Zwerge, Wikinger, Piraten, Römer, Ritter oder auch Orks aus Herr der Ringe die Hand geben. Insgesamt beteiligen sich rund 700 Menschen aus ganz Europa an den Inszenierungen auf dem Fantasy-Festival. Auch spektakuläre Fahrzeuge, wie beispielsweise aus dem Film Mad Max werden durch den Park fahren.

Künstler und Darsteller beim Fantasy-Festival ANNOTOPIA noa entertainment

Großes Rahmenprogramm geplant

Neben vielen großartigen Kostümen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Mix aus Schauspiel, Zauberei, Jonglage, Magie und Akrobatik. Auf der Hauptbühne treten außerdem zahlreiche Musik-Acts auf. Auch verschiedene Mitmachangebote und natürlich auch einen Fantasymarkt wird es geben. Veranstalter Marc Mense alias "Professor Abraxo" erwartet auch in diesem Jahr über das ganze Wochenende verteilt wieder rund 10.000 Besucherinnen und Besucher im Schlosspark. Mit rund 8.000 Besucherinnen und Besuchern wurden seine Erwartungen im letzten Jahr übertroffen.