In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist das Fantasy- Festival Annotopia am Sonntag zu Ende gegangen. Zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland haben sich in ihren Kostümen präsentiert.

Neben Fantasy-Figuren wurde beim Festival auch Musik geboten Moritz Klimpke Zu sehehen waren neben Romanfiguren oder Fabelwesen auch historische Persönlichkeiten Moritz Klimpke Übergroße Dinosaurier waren auch ein Hingucker bei Annotopia Moritz Klimpke Nicht nur die Teilnehmer sind in Rollen geschlüpft, auch die Umgebung wurde gestaltet Moritz Klimpke Oberbürgermeister Udo Glatthaar hat die Fantasy-Welt besucht Stadtverwaltung Bad Mergentheim Darsteller sind aus Europa zum Festival angereist Moritz Klimpke