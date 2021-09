Anmeldungen für Horaffenland online möglich

per Mail teilen

In Crailsheim (Kreis Schwäbsich Hall) kann man sich ab Donnerstag für die Kontaktverfolgung im Horaffenland anmelden. Unter diesem Namen öffnet auf dem Volksfestplatz in knapp zwei Wochen ein temporärer Vergnügungspark als Alternative zum Fränkischen Volksfest. Die Voranmeldung zur Kontaktverfolgung ist online möglich. Mit einer Registrierung muss man sich allerdings noch nicht auf einen Besuchszeitpunkt festlegen. Solange die zulässige Personenzahl von maximal 5.000 Menschen nicht erreicht sei, sei ein spontaner Besuch jederzeit möglich, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Voranmeldung bietet den Vorteil, dass man vor Ort zur Registrierung nicht Schlange stehen muss. Es gilt die 3-G-Regel, eine Teststation wird am Eingang des Horaffenlandes eingerichtet.