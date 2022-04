Kinderfreizeiten auf dem Heilbronner Gaffenberg finden uneingeschränkt statt

per Mail teilen

Vor zwei Jahren fiel der Gaffenberg aus, 2021 gab es die Freizeiten nur in kleinem Rahmen - jetzt soll es wieder in voller Besetzung losgehen, mit 2.400 Kindern.

Spielen im Wald, Wasser- und Schlammschlachten, Basteln, Lagerbauen, Lieder und Geschichte: Das erwartet die Kinder, die diesen Sommer an einer der beiden Gaffenberg-Freizeiten teilnehmen. Der Veranstalter, die evangelische Gesamtkirchengemeinde, plant in diesem Jahr wieder mit "vollem Haus".

"Wir würden jetzt mal einfach so mutig sein und ganz optimistisch 1.200 Plätze pro Freizeit anbieten."

Ab Samstag kann man sich für die Kinderfreizeiten anmelden. Jugendpfarrerin Stefanie Kress ist zuversichtlich, dass beide Freizeiten im August stattfinden können, nachdem die Corona-Auflagen weitgehend wegfallen. Auch die Voranmeldung im März lief gut, so die Oberonkelin vom Gaffenberg, immerhin seien in kurzer Zeit über 950 Kinder angemeldet worden.

Dennoch rechnet Kress auch damit, dass manche Familien noch unsicher sind, ob sie ihr Kind schon in diesem Sommer zu einer der beiden Freizeiten im Walderholungsheim anmelden werden.

Zwei Wochen Stadtranderholung erwarten teilnehmende Kinder bei den Gaffenberg-Sommerfreizeiten

Gebühren werden nicht erhöht

Wer auf den Gaffenberg will, muss in diesem Jahr nicht mehr bezahlen als bisher, die Freizeiten kosten zwischen 176 und 256 Euro pro Kind, gestaffelt nach Stadt und Landkreis Heilbronn sowie dem jeweiligen Einkommen der Eltern.

Beide Freizeiten sind auf zwei Wochen, jeweils von Montag bis Samstag, angelegt. Die erste findet vom 1.-13. August, die zweite vom 15.-27. August statt. Die Freizeit ist für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren konzipiert.

Archiv: Mittagessen von Kindern und Betreuern bei der Kinderfreizeit Gaffenberg in Heilbronn während der Corona-Pandemie

Nach zwei Jahren Pandemie ist die Jugendpfarrerin erfahren im Umgang mit Auflagen und Corona-Regeln. Deshalb sei sie sich sicher, dass sie, sollte es erneut zu einem Hotspot kommen, darauf reagieren könne. Maskenpflicht in Innenräumen, 3G-Regeln oder auch die Kinder zu testen, sei kein Problem, so Kress. Schon in den vergangenen beiden Pandemiesommern sei der Gaffenberg von der Kommune dabei unterstützt worden, damit alle Kinder sicher ihre Freizeiten genießen konnten.