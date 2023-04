Anmeldestart für Praktikumswochen bei Heilbronner Handwerkskammer

Fünf Betriebe in fünf Tagen kennenlernen! Das Angebot gilt für Schülerinnen und Schüler, die in Heilbronn-Franken vor dem Schulabschluss stehen. Aber wie soll es weitergehen?

Der Schulabschluss rückt immer näher und das Ausbildungsangebot ist riesig. Aber in welche Richtung es nach der Schule gehen soll, wissen viele Schülerinnen und Schüler noch nicht. Während der Praktikumswoche können sie in fünf Tagen bis zu fünf verschiedene Betriebe und Berufe kennenlernen und so herausfinden, welche Berufe zu ihnen passen.

Angebot ist für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren

Die Praktika finden im Heimatlandkreis der Schülerinnen und Schüler statt. Die Jugendlichen wählen vorab die Tage aus, an denen sie teilnehmen möchten. Außerdem legen sie die Berufsfelder fest, die sie interessieren. Die individuell Praktikumswoche wird dann automatisch zusammengestellt.

Auch in der Region Heilbronn-Franken sind in diesem Jahr wieder zahlreiche interessante Betriebe dabei. Das Angebot richtet sich an Jugendliche aller Schularten, die mindesten 15 Jahre alt sind. Die Praktikumswochen finden in den Pfingstferien und den zwei darauffolgenden Wochen (29. Mai – 23. Juni 2023) sowie in den Herbstferien und den zwei davorliegenden Wochen (16. Oktober – 3. November 2023) statt.

In den Schulwochen besteht die Möglichkeit, sich vom Unterricht befreien zu lassen. Die Anmeldung für die Tagespraktika in den Pfingstferien ist für Schüler ab Montag, 3. April möglich.

Auch Unternehmen, die an den Praktikumswochen teilnehmen wollen, können sich ab Montag, 3. April, online registrieren dpa Bildfunk Picture Alliance

Unkomplizierter Einblick in verschiedene Berufe

"Die Praktikumswoche ist eine tolle Möglichkeit für Schüler, unkompliziert einen Einblick in verschiedene Berufe zu bekommen", sagt Kerstin Lüchtenborg, Leiterin der Berufsbildung bei der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Sie sei eine tolle Unterstützung bei der beruflichen Orientierung.

Unternehmen, die an den Praktikumswochen teilnehmen wollen, können sich ab Montag, 3. April, ebenfalls online registrieren. Die Anmeldung und Teilnahme ist für Schülerinnen und Schüler und Unternehmen kostenlos.

Weitere Informationen, Erfahrungsberichte und Anmeldung gibt es unter www.praktikumswoche.de.