Anklage gegen Messerwerfer aus Schwaigern

Im August lief ein Mann mit einem Messer durch Schwaigern, warf es sogar nach Polizisten. Jetzt klagt die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter an.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn erhebt Anklage gegen einen 28-Jährigen, der im August mit einem Messer in Schwaigern (Kreis Heilbronn) unterwegs gewesen sein und auch Polizisten angegriffen haben soll. Es geht um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung, Bedrohung und tätlichen Angriff. Mehrere Polizeistreifen forderten den Angeklagten damals auf, das Messer fallen zu lassen. Als er sich weigerte, wehrten sich die Polizisten mit Pfefferspray. Daraufhin warf der 28-Jährige das Küchenmesser in Richtung eines Polizisten, verfehlte diesen aber.

Die Anklage liegt laut Aussage der Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht vor. Das muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Mann war der Polizei bereits bekannt

Laut Polizei befand sich der mutmaßliche Täter bei dem Vorfall möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Mann war der Polizei bereits im Vorfall bekannt: So soll er in der Woche davor eine Volksbank in Schwaigern mit einem Holzstock betreten und so einen Polizeieinsatz ausgelöst haben.