Pärchen mit Hund in Kupferzell angefahren: Anklage erhoben

per Mail teilen

Ein damals 20-Jähriger soll im Sommer eine Frau in Kupferzell absichtlich angefahren und lebensgefährlich verletzt haben, ihr Partner wurde angegriffen. Nun wurde Anklage erhoben.

Versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung sowie einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr legt die Staatsanwaltschaft Heilbronn dem mutmaßlichen Täter zur Last. Eine damals 29-jährige Frau war im August 2023 mit ihrem Partner und einem Hund in Kupferzell (Hohenlohekreis) zu Fuß unterwegs, als der Angeklagte sein Auto stark beschleunigte und auf die beiden zuraste. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, der Hund starb. Der Partner der Frau rettete sich durch einen Sprung zur Seite, wurde aber durch den Täter angegriffen.

Motiv ist noch unklar

Die Frage nach dem Motiv werde im Prozess geklärt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Anklageschrift geht davon aus, dass der damals 20-Jährige schuldfähig ist. Zu Beginn der Ermittlungen hatte es Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung gegeben. Da der Angeklagte als Heranwachsender gilt, wird der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Heilbronn verhandelt.