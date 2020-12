per Mail teilen

In Schwäbisch Hall ist die Besatzung eines Rettungswagens am Donnerstagabend von einem vermeintlichen Patienten mit einem Elektroschocker angegriffen worden. Polizisten konnten den 45-Jährigen überwältigen und wurden von ihm mehrfach mit dem Tod bedroht, so eine Pressemitteilung. Der Mann hatte offenbar Drogen genommen.