Ein 30-jähriger Mann wurde nach einer Auseinandersetzung mit Polizisten an Silvester festgenommen. In erwartet nun das erste beschleunigte Verfahren in Heilbronn.

Nach einer Auseinandersetzung mit Polizisten in der Silvesternacht in Heilbronn sitzt ein 30 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der Mann soll am 31. Dezember gegen 23:30 Uhr auf dem Heilbronner Marktplatz unkontrolliert Feuerwerk gezündet haben, obwohl dort bereits viele Menschen unterwegs waren. Daraufhin wollten Polizisten seine Personalien aufnehmen. Der Mann widersetzte sich den Beamten aber und griff diese laut Polizei auch an. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der Heilbronner Marktplatz vor dem Rathaus (Archivbild) SWR Anno Palumbo

Mit Messer und Reizgas an Silvester unterwegs

Der festgenommene Mann hatte laut Polizei ein größeres Messer und Reizgas bei sich. Er wurde an Neujahr dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn in Vollzug, der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.

Erstes beschleunigte Verfahren in Heilbronn

Den 30-Jährigen erwartet nun das erste beschleunigte Verfahren in Heilbronn. Dabei handelt es sich um ein Modellprojekt, das zu Jahresbeginn in Heilbronn gestartet ist. Ziel ist es, Tätern vor Augen führen, dass der Rechtsstaat schnell und konsequent handelt, so die Staatsanwaltschaft Heilbronn.

Das beschleunigte Verfahren kann demnach auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei einfachen Sachverhalten und klarer Beweislage durchgeführt werden. Außer Geldstrafen dürfen allerdings nur Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr verhängt werden.