Nach einem Angriff auf das TV-Team der ZDF "heute-show" erhebt die Staatsanwaltschaft auch gegen Geschwister aus Heilbronn Anklage. Die Ermittler vermuten eine Verwechslung.

Zweieinhalb Jahre nach dem Angriff auf ein Fernsehteam des ZDF hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen drei Männer und eine Frau erhoben. Unter den Angeklagten sind auch zwei Menschen aus dem Raum Heilbronn.

Angriff bei Corona-Demo

Am 1. Mai 2020 drehte ein Team der ZDF-Satiresendung "heute-show" am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Dabei war auch der Comedian Abdelkarim (siehe Foto). In einer Seitenstraße in der Nähe des Alexanderplatzes wurde das TV-Team dann von einer Gruppe vermummter, schwarz gekleideter Menschen überfallen. Mitarbeiter des Kamerateams wurden geschlagen, zwei von ihnen verloren das Bewusstsein. Sechs Verdächtige, die teilweise der linken Szene zugeordnet werden, wurden festgenommen. Vier davon wurden jetzt von der Staatsanwaltschaft angeklagt, darunter Geschwister aus dem Raum Heilbronn.

Mit "Querdenkern" verwechselt?

Nach WDR-Informationen gehen die Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) davon aus, dass es sich bei der Attacke um eine Verwechslung handelte. Es wird vermutet, dass die Angreifer aus dem linksextremen Spektrum ursprünglich Rechtsextremisten und Personen aus der Querdenker-Szene angreifen wollten.