Mit Rekordverschuldung ins neue Jahr

Die Haushaltssituation ist neben der Corona-Pandemie eine der größten Herausforderungen für den Main-Tauber-Kreis im kommenden Jahr. Dies sagte Landrat Christoph Schauder im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Im Jahr 2022 werde der Kreis die größte Verschuldung seit Bestehen des Main-Tauber-Kreises haben, so Schauder. Rund 50 Millionen Euro neue Schulden sollen in den nächsten drei bis fünf Jahren aufgenommen werden. Damit sollen große Investitionen getätigt werden, darunter das Berufsschulzentrum in Wertheim mit 46,5 Millionen Euro und der Neubau der Straßenmeisterei in Külsheim mit rund 12 Millionen Euro.