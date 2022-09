Neuer Corona-Impfstoff in Praxen angekommen

Die angepassten Corona-Impfstoffe sind in einigen Praxen in Heilbronn-Franken bereits verfügbar. Die Nachfrage ist verhalten.

In einigen Praxen in der Region Heilbronn-Franken ist der vor allem gegen die Omikron-Variante (BA.1) angepasste Impfstoff schon angekommen. Die Praxis von Tobias Neuwirth in Obereisesheim (Kreis Heilbronn) bekam die Lieferung am Freitag. Einige Patienten wurden damit bereits geimpft. Die Nachfrage sei aber insgesamt noch sehr verhalten, sagte er.

Neuer angepasster Impfstoff in Aussicht

Der Allgemeinmediziner geht davon aus, dass einige Patienten noch auf den zweiten angepassten Impfstoff (BA.4/BA.5) warten, der Anfang Oktober geliefert werden soll. Darüber hinaus habe die Ständige Impfkommission (STIKO) noch keine Empfehlung zu den angepassten Impfstoffen herausgeben.

In der Gemeinschaftspraxis Abend in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) gibt es den angepassten Impfstoff ebenfalls schon. Auch hier ist die Nachfrage gering. Ärztin Simone Abend vermutet, dass dies unter anderem daran liegt, dass sich sehr viele Menschen im Sommer bereits mit Omikron infiziert hatten. Zudem wurde in den Pflegeheimen bereits im April zum zweiten Mal geboostert.

Spontane Impf-Entscheidungen im Pflegeheim

Auch in der Praxis von Sebastian Gerstenkorn und Eva-Maria Eisenhauer in Königheim (Main-Tauber-Kreis) ist die erste Lieferung diese Woche angekommen. Gerstenkorn will am Mittwoch im Pflegeheim impfen. Als dort bekannt wurde, dass der neue Impfstoff da sei, hätten sich spontan mehr Menschen zur Impfung entschieden, sagt er.