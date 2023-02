Erdbebenopfer: Angehörige wünschen sich Klarheit

per Mail teilen

Viele Menschen aus der Region Heilbronn sorgen sich derzeit um Angehörige in der Erdbebenregion. Dabei gebe es weiter Fragezeichen, sagt Sevinç Daş vom Türkischen Frauenverein.

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien wünschen sich Angehörige in Deutschland Klarheit, ob und wie sie Verwandte hierherholen können. Sevinç Daş vom Türkischen Frauenverein Heilbronn sagte dem SWR, es gebe noch Fragen, wer etwa die Kosten von Behandlungen trage.

Sie habe unter anderem von einer Bekannten gehört, deren Schwester zur Zeit des Erdbebens in Gaziantep auf der Intensivstation mit Brustkrebs lag. Jetzt will die Bekannte die Schwester hierherholen, weil auch das Krankenhaus Schaden abgekommen habe. Es gebe viele solche Einzelschicksale, auch aus der Region Heilbronn, so Sevinç Daş weiter. Die Bundesregierung hatte angekündigt, die Aufnahme von Verwandten aus dem Erdbebengebiet vereinfachen zu wollen.

Weitere Spendenaktionen für die Türkei in Heilbronn

Um Geldspenden zu sammeln, hat die Türkische Community derzeit einen Stand auf dem Kiliansplatz. Jeder, der etwas gibt, darf sich als Gegenleistung an türkischen Spezialitäten bedienen und Platz nehmen.

Diese Vereine, Moscheen und Institutionen haben sich zusammengeschlossen: Großer Dank gelte den 14 Organisationen, die sich trotz mehr oder weniger großer Differenzen zusammengetan haben, so Sevinç Daş. Das sind: Der Türkische Gesamtelternbeirat Heilbronn, der Türkische Frauenverein Heilbronn, die IGMG-Fatih Moschee, die UID Württemberg, die DITIB, die Türkische Gemeinschaft Heilbronn-Yunus Emre Moschee, Türkspor Neckarsulm, der Galatasaray Fanclub, der Beşiktaş Fanclub, der Fenerbahçe Fanclub, Bizim Heilbronn, die Hilfsorganisation Hasene, Karadenizliler Derneği und Kilim.

Eine ähnliche Aktion hatte auch schon das Kurdische Gesellschaftszentrum Böckingen gestartet.

Wer derzeit noch Sachspenden wie warme Schlafsäcke, Decken, Generatoren oder Heizgeräte für die Türkei spenden will, kann diese bei der Prestige GmbH in der Mühlrainstraße 8 in Heilbronn abgeben.

Eine weitere Aktion hat Aydin Ayaz, Vorstand des türkischen Gesamtelternvereins Heilbronn, angekündigt. Am Samstag sind Kinder dazu eingeladen, beim Türkischen Supermarkt Topcar in der Schaeuffelenstraße 49 in Heilbronn, Schuhkartons für die Kinder im Erdbebengebiet abzugeben. Diese würden sich über Stofftiere, Malstifte oder Süßigkeiten freuen. Am besten beschrifte man diese mit einer passenden Altersangabe.