Bei einem Großeinsatz der italienischen Polizei gegen die Mafia führten auch Spuren in den Landkreis Heilbronn. Es geht den Angaben zufolge um Vorwürfe des illegalen Internet-Glückspiels sowie um Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Betrug. Die Verbindungen sollen nach Deutschland, Polen und Malta reichen. Bei den internationalen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Catania gegen 300 Verdächtige wurden auch international Gelder und Immobilien im Wert von rund 80 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter auch eine Gaststätte in Schwaigern (Kreis Heilbronn). Bereits im vergangenen Dezember war ein mutmaßliches Mitglied der Cosa Nostra in einem Unterschlupf in Beilstein (Kreis Heilbronn) verhaftet und nach Italien ausgeliefert worden. Ob es einen Zusammenhang zur aktuellen Großrazzia gibt, wurde nicht bekannt.