"Das Gesicht der schweigenden Mehrheit": Andreas Bachmann

Am Montagabend hat in Brackenheim zum ersten Mal eine Gegenaktion zu den allmontaglichen Corona-Demonstrationen stattgefunden. Organisiert wurde diese von einem Brackenheimer Bürger: Andreas Bachmann.

Bachmann sieht sich als "Gesicht der schweigenden Mehrheit". Er ist überzeugt davon, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Brackenheim (Kreis Heilbronn) ganz andere Standpunkte haben, als die, die Montag für Montag das Bild der Theodor-Heuss-Stadt prägen. Sein Ziel, wie er im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn sagte: Einen Gegenpol zu bilden und diesen öffentlich zu machen.

Die Gegenaktion fand in Form einer Mahnwache vor dem Brackenheimer Rathaus statt. privat / anonym

Vom stillen Beobachter zum Initiator einer Gegenbewegung

Über ein Jahr habe Bachmann die Freigänger-Demos beobachtet - und sich immer wieder geärgert. Der Zulauf in den letzten Wochen wurde ihm dann einfach zu viel, erzählt Bachmann im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn.

"Ich hab da so eine Wut in mir gespürt. Und ich dachte, wenn ich nix tu, dann passiert hier nie was."

Auch auf Telegram hatte er sich immer wieder als "stiller Beobachter" herumgetrieben. Was er dort las, habe einen Antrieb geweckt, erklärt Bachmann: "Mir ist wirklich keine Verschwörungstheorie mehr fremd."

Dass sich auch Anhänger der rechtsextremen Partei "Der dritte Weg" auf den Corona-Demonstrationen in Brackenheim untergemischt hatten, sei eine rote Linie, die überschritten wurde. Da müsse man gegenhalten, so Bachmann: "Wenn sich rechte Gruppierungen einschleichen, dann ist Schluss mit der Toleranz." Wenn auch, das betonte Bachmann im Gespräch mit dem SWR, die Organisatorin der Brackenheimer Corona-Proteste die rechtsextremen Besucher umgehend unterdrückt hatte. "Nichtsdestotrotz waren sie da." Auch gestern seien vor der Demonstration im Brackenheimer Wohngebiet wieder Flyer der Partei "Der dritte Weg" verteilt worden, erzählt Bachmann.

400 - 500 Brackenheimer nahmen an der Gegenaktion teil. privat / anonym

Mahnwache vor dem Brackenheimer Rathaus

Die Gegenaktion fand am Montagabend in Form einer Mahnwache vor dem Rathaus statt. Wichtig sei ihm dabei, die Stimme dieses Gegenpols "schweigend" in Form einer Mahnwache verlauten zu lassen, erklärt Bachmann. "Ohne Gebrüll. Weil vor allem die Lärmbelästgung für die Brackenheimer jeden Montagabend immens ist."

Deshalb habe es auch nur eine Ansprache gegeben, nämlich Bachmanns eigene. Alle anderen habe er bewusst unterbunden. Ob das zukünftig so bleibe, wisse er noch nicht. "Das Ganze ist in Bewegung", so Bachmann.

Auftakt der Gegenaktion: erfolgreich

Von den Reaktionen sei er positiv überwältigt gewesen. Zwischen 400 und 500 Menschen kamen zur Mahnwache am Brackenheimer Rathaus. "Ein sehr, sehr großer Erfolg", wie Bachmann findet. Die Teilnehmer seien rundum diszipliniert gewesen. Leichte organisatorische Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, dass seine Rede nicht überall ankam, wolle er beim nächsten Mal korrigieren.

Viele Brackenheimer haben auf eine Aktion wie diese gewartet. privat / anonym

Prominente Unterstützung vor Ort

Neben Brackenheims Bürgermeister Thomas Csaszar (parteilos) und Vorsitzenden der städtischen Gemeinderats-Fraktionen waren auch die Landtagsabgeordneten Erwin Köhler (Grüne) und Georg Heitlinger (FDP) sowie Brackenheims Dekanin Brigitte Müller vor Ort, um die Gegenaktion von Bachmann zu unterstützen.