Andrang zum Start der Kinderimpfungen in Heilbronn

Am Dienstagmorgen gab es am Impfpunkt in der Heilbronner Innenstadt eine lange Schlange. Auch zahlreiche Kinder warteten auf eine Impfung. Wie lief der Beginn der Kinderimpfungen?

Kurz nach neun Uhr ist am Dienstagmorgen in Heilbronn das erste Kind geimpft worden, ein siebenjähriger Junge aus Heilbronn. Über 20 weitere Kinder haben zu dem Zeitpunkt bereits vor dem Impfpunkt in der Kaiserstraße 40 mit ihren Eltern gewartet.

Rund 200 Impfdosen am ersten Tag verfügbar

Wie viele Impfdosen am ersten Tag verimpft werden können, war am Dienstagmorgen noch nicht klar. Man werde schauen wie es sich entwickelt, sagte die ärztliche Leiterin der Impfkampagne Heilbronn, Sylvia Bormann.

"Die Stimmung ist angenehm. Man hat das Gefühl, dass die die Eltern sich freuen."

Impfstation für Kinder gestaltet

Die Impfstation in der Kaiserstraße 40 ist für die Kinderimpfungen etwas kinderfreundlicher gestaltet worden. Die Impfkabine wurde mit Luftballons geschmückt.

"Mein Sohn wollte das auch selbst. Deshalb haben wir gesagt, er möchte das unbedingt und deshalb nehmen wir die Chance hier wahr."

Impfpunkt Heilbronn mit Impfungen für Kinder SWR SWR

Kinderimpfungen nicht überall zentral organisiert

Im Hohenlohekreis gebe es momentan keine zentral organisierten Kinderimpfangebote, heißt es vom Landratsamt. Über die Impfangebote bei Kinderärzten gebe es keine Übersicht.

Weitere Impftermine in Heilbronn werden bekanntgegeben

An diesem Dienstag werden Kinder bis 15 Uhr am Impfpunkt in der Kaiserstraße 40 in Heilbronn geimpft. Weitere Termine sollen noch bekannt gegeben werden.

Im Landkreis Heilbronn war der Start des Kinderimpfens am Impfstützpunkt in Ilsfeld-Auenstein für Mittwoch geplant. Der Beginn muss jedoch aus organisatorischen Gründen um eine Woche verschoben werden und beginnt nun am Mittwoch, 22. Dezember. Jeden Mittwoch sollen dort dann zwischen 13:30 und 17:00 Uhr zusätzlich zum bisherigen Impfangebot Kinderimpfungen angeboten werden.

Im Hohenlohekreis sind dem Landratsamt keine zentral organisierten Kinderimpftermeine bekannt. Dort übernehmen Kinderärzte die Impfversorgung.

Im Kreis Schwäbisch Hall werden Kinderimpfungen ebenfalls von niedergelassenen Kinderärzten durchgeführt, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit.