Urteil im Prozess um schwere Brandstiftung in Talheim erwartet

Am Amtsgericht Heilbronn wird am Dienstag das Urteil gegen zwei Angeklagte erwartet, die wegen schwerer Brandstiftung in Talheim (Kreis Heilbronn) vor Gericht stehen. Das bestätigte das Gericht auf Anfrage. Eine Einigung zwischen Staatsanwaltschaft und den Angeklagten war zu Prozessbeginn vor einer Woche nicht zustande gekommen. Vor Gericht stehen eine 34-Jährige und ihr Verlobter. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Wohnung in Talheim im Mai letzten Jahres in Brand gesteckt zu haben. Die angeklagte Frau gestand, das Feuer gelegt zu haben, weil sie sich selbst töten wollte. Das Gericht zweifelte das angesichts der Beweislage an. Der Verlobte der Angeklagten schwieg zu den Vorwürfen.