Schwäbisch Hall: Neun Straftaten in zweieinhalb Wochen

Das Amtsgericht Schwäbisch Hall hat einen Mann verurteilt, der innerhalb von zweieinhalb Wochen neun Straftaten begangen haben soll. Er soll für ein Jahr ins Gefängnis.

Vor Gericht war der 41 Jahre alte Mann geständig. Sein Anwalt Nikolaos Sakellariou hat dem SWR einen Bericht des Haller Tagblatts bestätigt. Mehrfacher Diebstahl, Beleidigung Tätlichkeiten - neun Straftaten soll der jetzt Verurteilte demnach in nur zweieinhalb Wochen begangen haben.

Erst im Januar sei er aus dem Gefängnis freigekommen. Kurz darauf soll er in zwei Geschäften Kleidung gestohlen haben. Drei Tage später habe ihn eine Verkäuferin gestellt, weil er eine gestohlene Jacke trug, an der das Sicherungsetikett noch hing. An einer Tankstelle habe er gestört und überall Müll verstreut.

Polizistin bespuckt

Bei seiner Festnahme soll er herumgeschrien, Beamte beleidigt und eine Polizistin bespuckt haben.

Seit dem 23. Lebensjahr psychisch krank

Der Verurteilte sei seit seinem 23. Lebensjahr psychisch krank, sagte Rechtsanwalt Sakellariou auf Anfrage. Nach seiner Ansicht gehöre er in psychiatrische Behandlung statt in Haft. Wenn er wieder entlassen wird, hoffe er in der Sozialeinrichtung Erlacher Höhe in Künzelsau unterzukommen. Von dem Jahr Gefängnis, zu dem er verurteilt wurde, hat er bereits ein halbes Jahr Untersuchungshaft hinter sich.