Handicap-Fußballer in Heilbronn - Spielergebnis zweitrangig

Am frühen Samstagabend trafen die Heilbronner Allstars auf die Deutsche Nationalmannschaft im Amputierten-Fußball. Das Ergebnis dieses Benefiz-Spiels: eher nebensächlich.

Das Benefiz-Spiel in der ERBE-Arena des FC Union Heilbronn gegen die Deutsche Nationalmannschaft im Amputierten-Fußball endete am Samstagabend mit einem 5:3 für die Allstars um Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Doch viel wichtiger sei die Botschaft des Tages, "mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft" zu kommen, betonte Organisator Franz Abfalder.

Benefiz-Spiel mit wichtiger Botschaft

Der persönliche Gewinn, den ein Mensch, eine Mannschaft oder ein Verein erfahre, indem er sich dem Thema Inklusion öffne und "Barrieren im Kopf" fallen lasse, sei von unschätzbarem Wert, so Abfalder.

"Inklusion verlangt nach Leben, nach Zusammenleben, nach zusammen Fußballspielen."

Was ist Amputierten-Fußball? Amputierten-Fußball für Menschen mit Amputation und Dysmelie wird ohne Prothese auf Krücken gespielt. Die Feldspieler bewegen sich entsprechend auf einem Bein mit Hilfe ihrer Krücken. Der Torwart dagegen spielt auf zwei Beinen, dafür mit einem Arm. Der Ball darf weder mit dem verkürzten Bein beziehungsweise Arm, noch aktiv mit der Krücke gespielt werden. Die Regeln entsprechen überwiegend den bekannten Fußball-Regeln auf einer Feldgröße von 60 x 40 Metern. Die Spielzeit beträgt 2 x 25 Minuten, pro Mannschaft sind sechs Feldspieler plus ein Torwart auf dem Platz. Es wird ohne Abseits gespielt.

Die Deutsche Nationalmannschaft im Amputierten-Fußball zu Gast in Heilbronn SWR Maja Ihle

Unterstützung aus Heilbronn-Franken

Zahlreiche Sponsoren aus der Region Heilbronn-Franken unterstützen das Benefiz-Spiel und das Rahmenprogramm, wie etwa die Tombola mit vielen Gewinnen. In der Halbzeitpause des Benefiz-Spiels wurden zudem Schecks an Förderschulen und betroffene Familien übergeben.