Amputierten-Fußball: Deutsche Nationalmannschaft vs. Heilbronner Allstars

Zum Tag der Inklusion trifft die Deutsche Nationalmannschaft im Amputierten-Fußball am Samstagnachmittag in einem Benefizspiel auf die Heilbronner Allstars. Auch Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) spielt mit. Anpfiff ist um 17 Uhr in der ERBE Arena des FC Union Heilbronn, bereits ab 15 Uhr gibt es Livemusik, Tombola, Stadionwurst und mehr. Organisator Franz Abfalder freut sich auf ein stimmungsvolles Spiel mit wichtiger Message: "Wir wollen einfach ein Zeichen setzen, ein Statement: Heilbronn öffnet sich, Heilbronn zeigt Solidarität für unsere behinderten Kinder."