per Mail teilen

Die Temperaturen am Tag und in der Nacht steigen. Daher erwartet der Main-Tauber-Kreis, dass die Amphibien aus ihrer Winterstarre erwachen und mit ihrer Wanderung beginnen.

Auf geht's zu den Laichplätzen! Es wird wärmer und die Kröten lockt es auf die Straßen. Daher erwartet der Main-Tauber-Kreis, dass die Amphibien mit ihrer Wanderung beginnen. Ab sechs Grad in der Nacht und bei feuchtem Wetter würden sich die Amphibien in Bewegung setzen, heißt es. Unterwegs sind dann auch ehrenamtliche Helfer, die die Tiere einsammeln. Um Helfer und Amphibien zu schützen, gelten an zahlreichen bekannten Amphibien-Wanderstellen im Landkreis deshalb wieder Tempolimits.

Ehrenamtliche Helfer sammeln die Tiere ein und bringen sie auf die andere Straßenseite SWR

Auch Fahrtwind für Kröten gefährlich

Dabei würden viele Tiere gar nicht durch den direkten Kontakt mit Autoreifen sterben. Allein der Fahrtwind könne die Tiere bei zu hohen Geschwindigkeiten töten. Besonders nachts sei in den kommenden Tagen deshalb Vorsicht auf den Straßen geboten, warnt das Landratsamt.