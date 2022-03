Ampelanlage in Böckingen nach Unfall zerstört - Zeugen gesucht

Durch einen Verkehrsunfall in Heilbronn-Böckingen am Knotenpunkt Ludwigsburger Straße, Klingenberger Straße und Brackenheimer Straße am Donnerstagmorgen wurde das Steuergerät der Ampelanlage beschädigt, sodass die Anlage komplett ausfällt. Deshalb kommt es dort zu starken Verkehrsbehinderungen, teilte die Stadt mit. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Kreuzungsbereich rücksichtsvoll und mit erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren. Mit einer schnellen Reparatur ist wohl nicht zu rechnen, so die Stadt Heilbronn weiter, das werde sich wohl bis kommende Woche ziehen. Laut Polizeibericht kam der Fahrer eines Pkw auf Höhe der Ampelanlage von der Fahrbahn ab und überfuhr den Grünstreifen. Er prallte auf einen Baum und auf das Steuergerät der Ampeln. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer davon, ohne den Unfall zu melden, heißt es weiter. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Unfall.