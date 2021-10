per Mail teilen

Ein Amok-Fehlalarm hat am Dienstagnachmittag an einer Schule in Beilstein (Kreis Heilbronn) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ursache war nach Polizeiangaben ein technischer Defekt. Polizei und Rettungskräfte waren zahlreich vor Ort, der Schulbetrieb zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt.