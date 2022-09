per Mail teilen

Der American Football-Mannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns ist zum zehnten Mal der Einzug in den "German Bowl", in das Endspiel um die deutsche Footballmeisterschaft gelungen.

Die Haller besiegten am Samstag vor heimischer Kulisse die Allgäu Comets klar mit 33:8. Über 2.500 Zuschauer hatten das Spiel im OPTIMA Sportpark mitverfolgt. Der immer wieder einsetzende Regen machte es für die Spieler beider Mannschaften nicht leicht, den Ball zu greifen.

Finale in Frankfurt

Die Freude über den klaren Finaleinzug ist riesig. Am 8. Oktober treffen die Schwäbisch Hall Unicorns jetzt in Frankfurt am Main auf die Potsdam Royals.