Altstadtfest erfolgreich gestartet

Mit einem Festumzug durch die Innenstadt ist das Altstadtfest in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) am Freitagabend eröffnet worden. Zum Auftakt säumten ungewöhnlich viele Besucherinnen und Besucher die Straßen. Beim Fassanstich auf dem neugestalteten Sonnenplatz zeigte sich Bürgermeisterin Anette Schmidt (CDU) überwältigt von den Menschenmengen. Nach zwei Jahren Corona-Pause war die Vorfreude auf das Fest überall spürbar. 15 Vereine richten das Altstadtfest in diesem Jahr aus und bewirten die Gäste. Auf verschiedenen Bühnen in der Stadt treten Live-Bands und DJs auf. Für die Kinder gibt es am Samstag und Sonntag einen Flohmarkt. Bis Sonntagabend wird in Tauberbischofsheim gefeiert.