Heilbronner Ordnungsamt jagt in Zivil Müllsünder

Rund um so manchen Altkleidercontainer sieht es in Heilbronn aus wie auf einem Schlachtfeld. Das Ordnungsamt zieht die Notbremse, will nun auch in Zivil Jagd auf Müllsünder machen.

"Es ist auf jeden Fall nicht besser geworden", sagt Ordnungsamtsleiter Michael Schwihel auf die Frage, ob illegale Müllablagerungen in den vergangenen Jahren in Heilbronn zugenommen haben. Nach wie vor gibt es Hotspots an den Standorten von Altkleider- und Flaschencontainern. In der Vergangenheit waren das vor allem die Turmstraße, Eyhtstraße, in der Viehweide oder Schillerstraße. Der Kommunale Ordnungsdienst in Heilbronn hat seine Kontrollen an öffentlichen Plätzen und Parks intensiviert. Seitdem wurden laut Stadt bereits 43 Verstöße angezeigt. Bei kleinen Abfällen wie Zigarettenkippen werden 70 Euro Bußgeld fällig. Bei größeren Ablagerungen kann es auch schon mal dreistellig werden. Entsorgungsbetriebe testen Video-Überwachung Die Sauberkeitskontrollen sollen auch in den nächsten Wochen fortgesetzt werden, dabei sind die Kontrolleure in Zivil unterwegs. Wie genau, das verschweigt die Stadt aus ermittlungstaktischen Gründen. Die städtischen Entsorgungsbetriebe überwachen schon testweise einzelne Containerstandorte per Video. Das sei keine Aufgabe des Ordnungsamts, so Schwihel. Dennoch werde sich ausgetauscht und Aktionen abgestimmt, heißt es.