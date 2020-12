Großveranstaltungen bleiben noch bis Ende Dezember wegen der Corona-Pandemie verboten. Ob darunter auch die Weihnachtsmärkte fallen, ist noch nicht klar. Die Kommunen in Heilbronn-Franken suchen bereits nach alternativen Konzepten. Wie zum Beispiel in Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Innenstadtmanager Christian Schlager sagte dem SWR Studio Heilbronn: "Beim Weihnachtsmarkt ist die Überlegung, mit deutlich weniger Ständen zu fahren, die gleichmäßig zu verteilen über das Innenstadtgebiet, so dass ich auf dem Marktplatz keine zwölf Weihnachtsmarkts-Hütten stehen habe, sondern nur vier oder fünf." Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, würde es kein Bühnenprogramm geben. Auf jeden Fall müssten die aktuellen Vorgaben und Bestimmungen beachtet werden. "Wenn es pauschal ein Verbot gibt, dann sind wir furchtbar traurig, aber dann ist es so", so Schlager.