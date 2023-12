Alphornbläser spielen und sammeln für Herzenssache in Schwäbisch Hall

Bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Donnerstagabend in Schwäbisch Hall haben rund 60 Alphornbläser für die Herzenssache e.V. gespielt und gesammelt.

Auf der großen Treppe vor der St. Michael Kirche in Schwäbisch Hall eröffneten am Donnerstagabend der junge Siederhof und die Alphornbläser den Weihnachtsmarkt. Die rund 60 Alphornbläser beteiligten sich mit einer Spendenbox an der Aktion "Herzenssache": Eine Hilfsaktion von SWR, SR und der Sparda-Bank, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland einsetzt.

Wir Alphornbläser, wir sind eine besondere Natur, wir haben das Herz am rechten Fleck. Man weiß die Spenden kommen zu hundert Prozent an.

Rund 130 Euro für die Herzenssache gesammelt

Die Musikerinnen und Musiker sammelten rund 130 Euro. Zahlreiche Besucher waren bei der Eröffnung dabei. Der Duft von gebrannten Mandeln und würzigem Glühwein lag in der Luft. Zwischen den Reihen der Ausstellerinnen und Ausstellern ging es eng zu. Viele Schwäbisch Haller schätzen die besondere Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt, zwischen den Tannenbäumen und den Fachwerkhäusern rund um den Marktplatz.

Bis zum 20. Dezember gibt es täglich ein reichhaltiges Programm beim weihnachtlichen Budenzauber unter der Stadtkirche St. Michael. Zusätzlich beginnt am Freitag ab 13 Uhr der dreitägige kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt in und um den Schwäbisch Haller Hospitalhof.