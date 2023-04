Alle Infos zum Bahnstreik in Heilbronn

Seit 3 Uhr in der Nacht bis um 11 Uhr streikt am Freitag die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Dadurch kommt es heute in der gesamten Region wieder zu Zugausfällen.

Seit 3 Uhr in der Nacht auf Freitag streikt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). In der gesamten Region ist am Freitag bis 11 Uhr deshalb wieder mit Zugausfällen und Stillstand auf den Schienen zu rechnen. Betroffen sind die Züge aller Betreiber in der Region. Weder die Stadtbahnen des Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehrs (HNV), noch die S4, S41 und S42 der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG), noch die Bahn Stuttgart-Schwäbisch Hall, die von der Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) bedient wird, fahren am Freitag. Alle Betreiber teilten mit, dass wohl sämtliche Fahrten ausfallen müssen. Stadtbus Heilbronn von Streik ausgenommen Ausgenommen vom Streik ist der Stadtbus Heilbronn. Dieser kann wohl ohne Einschränkungen fahren. In Heilbronn ist ein halbstündiger Pendelbetrieb zwischen dem Hauptbahnhof und den Haltestellen Kaufland beziehungsweise Pfühlpark eingerichtet. Noch bis 11 Uhr wird gestreikt. Doch auch danach kann es noch zu Verspätungen und Einschränkungen kommen, heißt es von den Betreibern.