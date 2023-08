Vom KI-Park Heilbronn nach Brandenburg: Aleph Alpha-Gründer Jonas Andrulis ist am Dienstag bei der Kabinettsklausur der Bundesregierung dabei - auf Einladung des Digitalministers.

Nachdem nun am Montag die Kooperation des KI-Entwicklers Aleph Alpha mit dem Innovationspark für Künstliche Intelligenz (Ipai) in Heilbronn bekannt gegeben wurden, ist Firmengründer Jonas Andrulis bereits bei der Kabinettsklausur der Bundesregierung dabei. Digitalminister Volker Wissing (FDP) lud Andrulis zur Klausur am Dienstag und Mittwoch nach Schloss Meseberg ein. Andrulis möchte bei der Kabinettsklausur betonen, wie wichtig Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft für uns alle sein wird. Es sei eine Technologie, die zu den wesentlichsten Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte gehört, sagte er in Heilbronn, wo bald der größte KI-Innovationspark Baden-Württembergs entstehen soll.

Konkurrenz zu Chatbot GPT?

Der Grund für die Teilnahme bei der Klausur: Das Heidelberger Start-up-Unternehmen Aleph Alpha, einer der führenden europäischen Entwickler für Künstliche Intelligenz, hat das, wie es heißt, einzige europäische KI-Sprachprogramm entwickelt, das es mit der amerikanischen Konkurrenz aufnehmen kann.

Das Sprachmodell "Luminous" von Aleph Alpha. SWR

Das Programm beantwortet Fragen und fasst Texte zusammen, ähnlich wie der bekanntere Chatbot ChatGPT. Doch anders als die Konkurrenz verrät die Technik aus Heidelberg auch, woher sie ihre Antworten und Texte hat, so Andrulis. Besonders entscheidend sei dies für die Gesundheitsbranche oder die Finanzindustrie.

"Da ist es völlig ungenügend zu sagen: Hat der Chatbot gesagt, wird schon stimmen."

Wissing: Transparenz schaffe wichtiges Vertrauen

Auch Digitalminister Volker Wissing war am Montag bei der Vorstellung der KI-Park-Kooperation in Heilbronn zugegen. Dort zeigte er sich beeindruckt, wie transparent das Programm von Aleph Alpha sei. "Solche neuen Technologien werfen immer Fragen auf", sagte er, "was macht das mit uns, was macht das mit unserer Gesellschaft? Komme ich mit oder werde ich nicht mehr Teil des Ganzen sein?"

Deswegen sei es wichtig, dass Vertrauen geschafft werde, so Wissing weiter. Ohne Transparenz könne es kein Vertrauen geben. Deshalb halte er solche Systeme für besonders wertvoll.